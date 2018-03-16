Синоптики сообщили, что весна в Москве и области откладывается
до конца марта. В грядущие выходные столбики термометров опустятся до -20 градусов.
Синоптики сообщили, что весна в Москве и области откладывается
до конца марта. В грядущие выходные столбики термометров опустятся до -20 градусов.
Начало следующей недели встретит
жителей столицы потеплением – температура
поднимется до нуля. 20 марта ожидается +1 градус, однако позже, в среду и четверг вновь наступит похолодание. В ночь четверга температура опустится до -16
градусов. Морозы продержатся в столице в мегаполисе все
выходные: в ночное время столбики термометров опустятся до -20 градусов, сообщает
сетевое издание .
Также стало известно, что средняя суточная температура будет
соответствовать середине февраля, что ниже весенней нормы на пять градусов.
Местами пройдет слабый снег, а в воскресенье выглянет долгожданное солнце.
Из-за прогнозов погоды столичные и областные
горнолыжные склоны продлевают сезон, а
на прилавках магазинов снова появилась зимняя одежда – утепленные куртки с капюшонами на меху и пуховики. Что касается первоцветов, то в 2018 году их появление отстает
от нормы на несколько недель.
Так, главный
садовник Ботанического сада МГУ Антон Дубенюк убежден, что это связано с
большим количеством осадков, выпавших за минувшую зиму, а также с затяжной
весной. Насекомые проснутся от спячки, когда воздух в столице и области
прогреется до +5 градусов, передает телеканал . Полноценную
весну синоптики пообещали в апреле.