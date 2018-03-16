Синоптики сообщили, что весна в Москве и области откладывается до конца марта. В грядущие выходные столбики термометров опустятся до -20 градусов.

Синоптики сообщили, что весна в Москве и области откладываетсядо конца марта. В грядущие выходные столбики термометров опустятся до -20 градусов.Начало следующей недели встретитжителей столицы потеплением – температураподнимется до нуля. 20 марта ожидается +1 градус, однако позже, в среду и четверг вновь наступит похолодание. В ночь четверга температура опустится до -16градусов. Морозы продержатся в столице в мегаполисе всевыходные: в ночное время столбики термометров опустятся до -20 градусов, сообщаетсетевое издание .Также стало известно, что средняя суточная температура будетсоответствовать середине февраля, что ниже весенней нормы на пять градусов.Местами пройдет слабый снег, а в воскресенье выглянет долгожданное солнце.Из-за прогнозов погоды столичные и областныегорнолыжные склоны продлевают сезон, ана прилавках магазинов снова появилась зимняя одежда – утепленные куртки с капюшонами на меху и пуховики. Что касается первоцветов, то в 2018 году их появление отстаетот нормы на несколько недель.Так, главныйсадовник Ботанического сада МГУ Антон Дубенюк убежден, что это связано сбольшим количеством осадков, выпавших за минувшую зиму, а также с затяжнойвесной. Насекомые проснутся от спячки, когда воздух в столице и областипрогреется до +5 градусов, передает телеканал . Полноценнуювесну синоптики пообещали в апреле.