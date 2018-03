Специалисты по кибербезопасности нашли еще один инструмент из арсенала американских спецслужб. Фактически это шпионский антивирус. А Google открывает данные своих карт игровым разработчикам. Подробности – в программе Вести.net.

Кибершпионы научились прятать свои вирусы от сторонних хакеров. Венгерский эксперт по безопасности Болдиззар Бенчат нашел в архиве так называемого кибероружия АНБ ранее не замеченную специалистами утилиту, называется она Territorial Dispute, территориальный спор.Работает программа следующим образом: когда злоумышленники получают доступ к компьютеру жертвы, утилита анализирует систему, и если находит признаки чужих зловредов, то отправляет в центр команду об отмене операции и удалении всего вредоносного кода, что бы он не попал в руки врага. Более того, Territorial Dispute может определять дружественные вирусы, например, если компьютер уже взломал кто-то из партнеров.Всего в списке 45 кибергруппировок. То есть утилита не просто находит признаки вторжения, но и способна их атрибутировать, определить кто именно взломал систему. Более того, как было заявлено, эта программа содержит неизвестные ранее индикаторы заражений. Иными словами, создатели знали даже о своих киберпротивниках больше, чем гражданские специалисты по кибербезопасности.Это удивительное антивирусное решение венгеский исследователь обнаружил в казалось бы хорошо изученном архиве вирусов, эксплуатирующий ранее неизвестные уязвимости в ОС Windows. В открытый доступ этот архив выложила группировка Shadow Brokers в апреле прошлого года. Как было заявлено, вся информация была украдена с серверов АНБ США.Интересно, что началась эта неделя с того, что эксперты "Лаборатории Касперского" рассказали о том, что обнаружили существующий, по-видимому, уже много лет зловред Slingshot. Настолько сложный, что создать его независимой, частной группе хакеров практически невозможно.Google открывает данные своих карт игровым разработчикам. Компания заявила, что таким образом хочет помочь созданию новых игр с использованием дополненной реальности, похожих на наделавшую много шуму Pokemon Go.В трейлере технологии сервис показывает, что разработчики смогут целиком переработать окружающий мир, используя реальные трехмерные карты и дополняя эту реальность игровыми объектами, изменяя текстуры, играясь со светом и в итоге преображать целые города. То есть пользователь сможет увидеть на экране телефона, например, родной узнаваемый Лондон, но в средневековом обличье.Однако, подобные игры потребуют серьезной работы дизайнеров и программистов. Поэтому первые проекты, которые используют технологии Google буду существенно проще и больше похожи на Pokemon Go. Это Ghostbusters World про охотников за привидениями, Walking Dead про зомби и Jurassic Park разумеется, про динозавров. Игровая механика похожая – надо бегать по реальному миру и искать виртуальных динозавров. Ну или призраков. Ловить их, соревноваться, в общем, все вполне предсказуемо. В случае с The Walking Dead нужно выполнять квесты и отбиваться от зомби.Тут надо заметить, что те самые Pokemon Go, заработавшая создателям миллиард долларов за год и чей ошеломительный успех теперь все хотят повторить, создавала компания Niantic. Родившаяся некогда как внутренний стартап Google. И изначально использовала картографию поискового гиганта. Задолго до Покемонов был собственный проект онлайн-игры в дополненной реальности Ingress.Как в случае с Ingress, так и с Pokemon Go бытует мнение, что это не просто игры, а еще и возможность собирать информацию о реальном мире, по которому игровой процесс заставляет передвигаться игроков, вооруженных смартфонами. То есть, системами связи, навигации и камерами. Но в 2015 Niantic стала самостоятельной, а 2 года спустя начала приносить свои решения на свободную картографическую платформу Open Street Maps. Прошло всего три месяца, и Google, решает открыть API своих карт, приглашая всех разработчиков пользоваться именно их сервисом. Тоже бесплатно. Ну или, возможно, в обмен на некие пользовательские данные.