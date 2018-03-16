Некогда популярная певица Наталья Ветлицкая прокомментировала скандал, который на протяжении нескольких месяцев муссируется в СМИ. Речь идет о разводе Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.

Некогда популярная певица Наталья Ветлицкая прокомментировала скандал, который на протяжении нескольких месяцев муссируется в СМИ. Речь идет о разводе Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.Вот уже пять месяцев вся страна с неусыпным вниманием следит за отношениями актера Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которые буквально на глазах из нежных и гармоничных (если не сказать идеальных) превратились в скандальные, причем с обвинениями в мошенничестве и даже воровстве.Пока "Первый канал" по очереди с "Россией 1" обсасывают все пикантные подробности, раскрывают новые сенсационные данные и втягивают в скандал все новых лиц, свое мнение относительно этой неоднозначной ситуации высказала некогда популярная исполнительница Наталья Ветлицкая. Она посмотрела передачу Киры Прошутинской "Жена. История любви", где звездной гостьей оказалась Виталина Цымбалюк-Романовская.Ветлицкая настолько впечатлилась, что назвала пианистку богиней. "Хорошая, искренняя, великодушная, нежная , местами наивная сильная дева. Настоящая богиня. Желаю, чтобы этот опыт не принес ей непоправимых увечий. ps: А для Армена Борисовича она была конечно подарком небес. Не знаю понял он это или нет", – высказалась певица.Примечательно, что с ней согласилась Алика Смехова. Актриса написала в комментарии: "Думаю Виталина Цымбалюк-Романовская будет приятно и очень важно это прочесть,ибо сил мало осталось противостоять общей травле". Ветлицкая ей ответила: "Значит я не ошиблась? Это хорошо. Ты наверняка лучше знаешь изнутри эту ситуацию. И зная твою исключительную порядочность, я полностью доверяю твоему мнению".При этом Наталья набросилась на Армена Джигарханяна с критикой. "Вообще это не по-мужски втягивать окружение в решение своих личных проблем. Тем более, что человек, доживший до такого почтенного возраста должен был бы уже и сам научиться разбираться со своими женами , без чужих подсказок", – заявила Ветлицкая.Интересно, что это обсуждение не осталось без внимания и самой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Она написала в комментариях, обращаясь к Ветлицкой и Смеховой: "Вот вы для меня с детства совершенно недосягаемые 😇 по красоте, творческой и личной индивидуальности❤️ Для меня очень важны ваши слова и эмоциональная поддержка, это придаёт уверенность в себе и веру в добро✌️Благодарю вас !!!"