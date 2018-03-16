Мужчина похитил у своей сожительницы золотые украшения стоимостью 135 тысяч рублей.

В начале марта текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратилась жительница областного центра. Женщина пояснила, что из ее квартиры пропали ювелирные изделия, среди которых золотые кольца, серьги, браслеты, колье и жемчужный комплект. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 135 тысяч рублей.Потерпевшая также уточнила, что в квартире она проживала с сожителем, который после пропажи украшений не появлялся и перестал выходить на связь.Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины. 11 марта 30-летний житель города Александрова был задержан.Мужчина дал признательные показания, пояснив, что знал, где лежат ювелирные изделия. Воспользовавшись временным отсутствием сожительницы, похитил украшения, которые впоследствии сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.В ходе обыска квартиры, где проживал задержанный, полицейские обнаружили и изъяли золотое кольцо.В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении 30-летнего жителя Александрова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование уголовного дела продолжается.