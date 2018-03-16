Новый метод анализа генома раскрыл неизвестные страницы родословной человечества.

Homo sapiens скрещивался с денисовским человеком как минимум дважды. О таком результате сообщает научная статья, опубликованная в журнале Cell командой в главе с Шэрон Браунинг (Sharon Browning) из Вашингтонского университета в Сиэтле.Денисовцы – это вид (или подвид) человека, названный в честь Денисовой пещеры на Алтае. Там были найдены каменные орудия, а также несколько зубов и фаланга пальца. Датировка останков показала, что им 30–35 тысяч лет. Орудия выглядели типично неандертальскими, но, впрочем, не отличались от творений "сапиенсов" слишком уж сильно.В 2010 году благодаря ДНК, извлечённой из этих костей, был расшифрован геном денисовца. Анализ показал, что перед нами ветвь человечества, отделившаяся от неандертальцев, причём уже после того, как последние разошлись с Homo sapiens.Учёные также выяснили, что денисовцы когда-то скрестились с нашим видом."То, что было уже известно, состоит в том, что индивиды Океании, особенно папуасы, имеют значительное количество денисовской крови, – говорит Браунинг. – В геномах современных папуасов содержится примерно 5% генов денисовцев".В меньшей степени гены денисовского человека присутствуют у жителей Южной и Восточной Азии. Ранее считалось, что "сапиенсы" скрестились с денисовцами лишь один раз, а в Азию эти гены принесли мигранты из Океании.Команда Браунинг усомнилась в этом. Учёные предприняли новое исследование, опираясь на данные масштабных проектов по изучению генома современного человека: UK10K, 1000 Genomes и Simons Genome Diversity Project. Авторы разработали собственный метод сравнения геномов, чтобы сопоставить ДНК наших современников с извлечённой из древних костей. Исследователи проанализировали гены более 5600 представителей населения Европы, Азии, Америки и Океании.Обнаружилось, что контакты Homo sapiens с денисовцами не ограничились единственным скрещиванием. Любовная связь между представителями разных ветвей человечества внесла свой вклад в геном как минимум дважды.Дело в том, что жители Океании и Восточной Азии унаследовали от денисовского человека разные фрагменты ДНК, что говорит о двух разных эпизодах скрещивания. Отличия от "папуасского" набора генов денисовцев особенно заметны у японцев, а также представителей народов хань и дай в Китае."Предполагается, что смешение с денисовцами произошло вскоре после того, как люди вышли из Африки около 50 тысяч лет назад, но мы не знаем, где это случилось", – говорит Браунинг.Авторы предполагают, что предки жителей Океании могли скреститься с южной популяцией денисовцев, а предки жителей Восточной Азии – с северной.Исследователи планируют изучить ещё больше геномов современных людей, включая коренных жителей Америки и Африки, чтобы составить более полную картину родственных связей современного человека.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о неизвестном виде человека, обнаруженном среди предков денисовцев, о возможных следах этих людей на острове Сулавеси и о другом загадочном человеческом виде, отметившимся в ДНК жителей тихоокеанских островов.