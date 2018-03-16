Сестра наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда должна быть арестована. Ордер на арест выдал французский суд. Принцесса Хасса бинт Сальман якобы приказала своему телохранителю избить ремонтировавшего ее квартиру в Париже рабочего.

Сестра наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда должна быть арестована. Ордер на арест выдал французский суд. Принцесса Хасса бинт Сальман якобы приказала своему телохранителю избить ремонтировавшего ее квартиру в Париже рабочего.Рабочий даже не успел приступить к ремонту. В сентябре 2016 году он пришел в квартиру принцессу в 16-м округе Парижа на авеню Фош. Он сделал несколько снимков квартиры, к ремонту которой должен был приступить, поясняет ТАСС.Однако Хуссат бинт Сальман заподозрила в рабочем папарацци, решив, что он продаст сделанные фотографии. Она отдала приказ своему охраннику избить строителя-оформителя. Телохранитель саудовской принцессы отобрал у работяги фотоаппарат, избил его, а затем заставил целовать ноги сестры наследного принца. Нехорошую квартиру несчастный покинул только через несколько часов издевательств.1 октября 2016 года охраннику принцессы были предъявлены обвинения в угрозе убийством, вооруженном нападении, незаконном лишении свободы и грабеже незадачливого декоратора от стройиндустрии.