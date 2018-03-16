В митинг-концерте примут участие представители Республики Крым, трудовых коллективов, патриотических и молодежных организаций Владимирской области, а также военнослужащие Черноморского флота и ветераны.

18 марта в 20.00 на Соборной площади Владимира состоится митинг-концерт «Россия-Крым: вместе навсегда», посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. В нем примут участие представители Республики Крым, трудовых коллективов, патриотических и молодежных организаций Владимирской области, а также военнослужащие Черноморского флота и ветераны.Для жителей Владимира и гостей города выступят государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь», ансамбль «Владимирские рожечники», заслуженный артист России Андрей Романов и лауреат международных конкурсов Сергей Горшков. Будут работать полевые кухни и палатки обогрева МЧС.Инициатором проведения мероприятия выступило Владимирское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».