Инцидент произошел детском саду № 23 города Александрова. По версии следствия, накануне воспитатель после прогулки детей забыла одного из воспитанников на улице

Ребенка забыли на морозе. Инцидент произошел детском саду № 23 города Александрова. По версии следствия, накануне воспитатель после прогулки детей забыла одного из воспитанников на улице. В итоге мальчик на протяжении 20 минут на 15-градусном морозе плакал и стучался в закрытые двери учреждения.Только после того, как местные жители позвонили в детский сад и сообщили о случившемся, ребенок оказался в помещении.Происходящее заснял на камеру прохожий.По данному факту начата доследственная проверка. Следствие намерено детально оценить обстоятельства произошедшего, начаты мероприятия с должностными лицами дошкольного учреждения № 23 города Александрова и управления образования муниципального образования.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.