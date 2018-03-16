В Якутии началась настоящая золотая лихорадка. Жители упорно бродят
вокруг территории местного аэропорта, где вчера при взлете из поврежденного самолета
выпали драгоценности.
В Якутии началась настоящая золотая лихорадка. Жители упорно бродят
вокруг территории местного аэропорта, где вчера при взлете из поврежденного самолета
выпали драгоценности.
Несмотря на то, что по данным владельцев ценного груза все слитки
уже собраны, люди продолжают шарить по окрестностям. "Сегодня местные
жители еще активно продолжают искать груз", —цитируют представителя
управления Гагаринского округа города издание РИА Новости.
Также чиновник отметил,
что в компенцию властей не входит информирование народонаселения о том, что весе
драгоценности уже уехали к собственнику. В соцсетях вирусится видео, на котором по заснеженным полям бродят люди в поисках драгоценностей, некоторые обследуют территорию на машинах.
Dni.Ru уже сообщали, что в якутском аэропорту Маган при взлете у
грузового Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую
створку люка, и на площадку посыпались слитки, напоминающие драгоценные
металлы. На борту находилось около десяти тонн золота и платины. Экипаж решил
развернуться и посадить самолет. В аэропорту и окрестностях найдены 172 бруска
драгоценного металла по 20 килограммов.
Добавим, что ранее представители
аэропорта усиленно открещивались от события. "Поступила информация, что к
нам идет на посадку воздушное судно, у которого отсутствует левая створка
грузового отсека. Соответственно, это воздушное судно мы приняли. Село без
происшествий", – сообщил замгендиректора ФКП "Аэропорты
Севера" по производству Константина Сергеева. Он опроверг сведения о том,
что из воздушного судна что-то выпало. "У нас ничего из него не сыпалось.
Ни на полосе, ни на стоянке, ни на рулежке ничего нет", – заверил Сергеев.