В Якутии началась настоящая золотая лихорадка. Жители упорно бродят вокруг территории местного аэропорта, где вчера при взлете из поврежденного самолета выпали драгоценности.

В Якутии началась настоящая золотая лихорадка. Жители упорно бродятвокруг территории местного аэропорта, где вчера при взлете из поврежденного самолетавыпали драгоценности.Несмотря на то, что по данным владельцев ценного груза все слиткиуже собраны, люди продолжают шарить по окрестностям. "Сегодня местныежители еще активно продолжают искать груз", —цитируют представителяуправления Гагаринского округа города издание РИА Новости.Также чиновник отметил,что в компенцию властей не входит информирование народонаселения о том, что веседрагоценности уже уехали к собственнику. В соцсетях вирусится видео, на котором по заснеженным полям бродят люди в поисках драгоценностей, некоторые обследуют территорию на машинах.Dni.Ru уже сообщали, что в якутском аэропорту Маган при взлете угрузового Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левуюстворку люка, и на площадку посыпались слитки, напоминающие драгоценныеметаллы. На борту находилось около десяти тонн золота и платины. Экипаж решилразвернуться и посадить самолет. В аэропорту и окрестностях найдены 172 брускадрагоценного металла по 20 килограммов.Добавим, что ранее представителиаэропорта усиленно открещивались от события. "Поступила информация, что кнам идет на посадку воздушное судно, у которого отсутствует левая створкагрузового отсека. Соответственно, это воздушное судно мы приняли. Село безпроисшествий", – сообщил замгендиректора ФКП "АэропортыСевера" по производству Константина Сергеева. Он опроверг сведения о том,что из воздушного судна что-то выпало. "У нас ничего из него не сыпалось.Ни на полосе, ни на стоянке, ни на рулежке ничего нет", – заверил Сергеев.