Представители интернет-сервиса по бесплатному изучению иностранных языков Dualingo запустили курс клингонского, вымышленного языка одной из рас фантастической франшизы Звездный путь. Это не единственный несуществующий язык, который с недавних пор можно изучать на сайте.

Представители интернет-сервиса по бесплатному изучению иностранных языков Dualingo запустили курс клингонского, вымышленного языка одной из рас фантастической франшизы "Звездный путь". Это не единственный несуществующий язык, который с недавних пор можно изучать на сайте, сообщает The Next Web.Курс клингонского для Duolingo разрабатывали фанаты языка с 2015 года. Программа обучения состоит из экскурса в базовую лексику языка и его фонетику.Помимо клингонского с помощью Duolingo можно выучить валирийский язык, на котором говорят герои сериала "Игра престолов".Ранее сообщалось, что в одной из частных школ Швейцарии учить клингонскому начали летом 2017 года.Клингонский язык разработал лингвист Марк Окранд в 1970-е годы. С 1992 года в США существует Институт клингонского языка, в котором энтузиасты переводят книги на клингонский и занимаются его популяризацией.