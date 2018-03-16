Ответят за радиосвязь. Около 40 незаконных средств радиопередачи изъяли у владимирцев в рамках операции Эфир. Её главная цель - выявить средства связи, которые не имеют регистрации и разрешения на использование радиочастот. Как поясняют правоохранители, незаконные передатчики могут создавать помехи в работе аварийных, диспетчерских служб.

16.03.2018Ответят за радиосвязь. Около 40 незаконных средств радиопередачи изъяли у владимирцев в рамках операции "Эфир". Её главная цель - выявить средства связи, которые не имеют регистрации и разрешения на использование радиочастот. Как поясняют правоохранители, незаконные передатчики могут создавать помехи в работе аварийных, диспетчерских служб. Мешать аэронавигации, работе правительственных и военных учреждений. Более того, их могут использовать преступники. Всего за 2 месяца Роскомнадзор составил более 40 протоколов, в том числе и на руководство одной из гостиниц Владимира, где работали 3 незаконные станции цифровых радиосистем.Метки: общество, владимирцы, радиосвязь, эфир, операция, Роскомнадзор