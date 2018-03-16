Забыли на улице. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как во дворе детского сада маленький мальчик пытается стучать в окна и двери здания. Ребёнок оказался один на улице после дневной прогулки. Очевидец, который снял малыша на камеру, прокомментировал, что воспитатели забыли мальчика на 15-градусном морозе. Ребёнок находился на улице около 20 минут. На видео сразу отреагировали следственный комитет области и прокуратура. Специалисты установили, что инцидент произошёл в детском саду № 23 в городе Александров.

16.03.2018Забыли на улице. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как во дворе детского сада маленький мальчик пытается стучать в окна и двери здания. Ребёнок оказался один на улице после дневной прогулки. Очевидец, который снял малыша на камеру, прокомментировал, что воспитатели забыли мальчика на 15-градусном морозе. Ребёнок находился на улице около 20 минут. На видео сразу отреагировали следственный комитет области и прокуратура. Специалисты установили, что инцидент произошёл в детском саду № 23 в городе Александров. Выяснилось, что группа из 22 малышей в возрасте до 2 лет, возвращалась с прогулки. Один мальчик отстал. И, как утверждает следствие, на морозе он провёл вовсе не 20 минут, а примерно в три раза меньше.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Воспитатель сразу заметила, что одного мальчика нет. Ящик закрыт. То есть она помогает раздеваться, вдруг видит - одного ребёнка нет. Она немедленно бросается вниз. Забирает ребёнка и отводит его в группу. Максимальное время по хронометражу, который уже проведен, составляет нахождение ребёнка на улице не более 7 минут".Виктория Туркова, старший помощник прокурора области: "Проверку организовала прокуратура Владимирской области уже буквально сегодня с утра. В настоящее время выясняются все обстоятельства дела. Выясняются все подробности и виновные лица".Как установил СледКом, воспитатель сообщила о произошедшем заведующей детским садом и родителям ребенка. Сам малыш не успел замерзнуть и заболеть. Психологической травмы у мальчика также не выявлено. Он продолжает посещать детский сад. Тем не менее сейчас проводится полная доследственная проверка, в том числе, на наличие или отсутствие халатного поведения воспитателя. Кроме того, специалисты устанавливают человека, который снял ребёнка на видео. По мнению правозащитников, в такой ситуации очевидец был не прав, поскольку не пришёл ребёнку на помощь.Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребёнка по Владимирской области: "Что видишь, что ребёнок в опасности! И возможна угроза жизни и здоровью! Бросайте всё, бегите и помогайте! А не снимайте это на видео. Надо брать руки в ноги и бежать и говорить воспитателю, заведующей детского сада о том, что смотрите вы забыли ребёнка на улице. Ребёнок может замерзнуть, заболеть, всё что угодно".Метки: образование, детский сад, происшествие, опасность, очевидец, Александров, прокуратура, Следственный комитет, Прохорычев