Во Владимире открыли уникальную выставку, посвящённую древнерусскому эротическому «ужастику» «Повесть о бесноватой жене Соломонии». Фантасмагория в зале - Здесь словно шабаш ..

Во Владимире открыли уникальную выставку, посвящённую древнерусскому эротическому «ужастику» «Повесть о бесноватой жене Соломонии».Фантасмагория в зале- Здесь словно шабаш креативных ведьм прошёл, - сказала молодая женщина своему спутнику, восхищённо озирая загадочный интерьер небольшого выставочного зала.- Темновато только, техника работать не хочет, - скептически заметил молодой человек, раздражённо нажимавший на кнопки зеркального фотоаппарата.- Для начала сними крышку с объектива, может тогда что-то получится. И вообще, хватит со своими пластмассками возиться, смотри какое волшебство вокруг.Над головами посетителей парили старинные бытовые предметы. Плетёное лукошко, в которое когда-то собрали бесчисленное количество грибов и лесных ягод, висело в воздухе рядом с могучей суповой ложкой, вырезанной древним умельцем из бруска осины. Богатырских размеров поношенный лапоть мерно покачивался в лёгких потоках воздуха напротив длинного берёзового рубеля – доски, с помощью которой русские девки стирали и гладили бельё. Только зоркий глаз мог заметить, что все эти антикварные вещи были подвешены к потолку на тонкие прозрачные лески.На умеренно подсвеченных стендах, стоявших посреди помещения, были разложены ещё более экзотические предметы. Посетители, с плохо скрываемым мистическим трепетом, рассматривали «Требник Петра Могилы» - сборник заклинательных молитв для изгнания нечистых духов из тел несчастных грешников. По соседству с книгой лежал широкий клинок обоюдоострой боевой рогатины. Несмотря на то, что изготовленное из кованной углеродистой стали лезвие было изъедено ржавчиной, оно продолжало внушать страх в сердца мирных туристов.Стены экспозиционного зала были украшены мастерскими картинами владимирской художницы Татьяны Потаповой. Работы иллюстрировали эпизоды из жизни одержимой бесами устюжской девушки, главной героини древнерусского бестселлера «Повесть о бесноватой жене Соломонии». Исходивший от иллюстраций дьявольский эротизм шокировал посетителей, леденил кровь в их жилах и... необъяснимо притягивал.Древнерусский хоррор«Повесть о бесноватой жене Соломонии» была написана во второй половине 17 века. До наших дней сохранилось порядка 130 её списков. Действие произведения разворачивается в северных пределах Российского царства – городе Устюге и его окрестностях. Дочь сельского попа Соломонию выдают замуж и в первую брачную ночь к девушке приходят нечистые силы. Несчастье происходит от того, что священник, крестивший Соломонию, был сильно пьян и не мог полностью провести ритуал обращения ребенка в христианство.Бесы являются к девушке в самых разных обличьях: от поросших шерстью когтистых чудовищ до статных красавцев. Они неустанно глумятся над Соломонией. Бьют и насилуют самыми изощрёнными способами прямо на ложе её мужа Матвея. В какой-то момент супруг устаёт от своей мучимой бесами жены и отправляет её обратно в родительский дом. Но нечисть это не останавливает. Соломония продолжает терпеть муки уже в доме своего отца.Водяные демоны похищают девушку, истязают её на болоте, бросают голой посреди леса. Из-за постоянных совокуплений с нечистью поповская дочка беременеет, бесы поселяются в её утробе. Слуги дьявола принуждают Соломонию отречься от христианства, уговаривают её убить своего отца. Мучения девушки длятся более 10 лет. Лишь помощь и заступничество устюжских святых спасает девушку от одержимости. Используя рогатину святые рассекают живот девушки и давят кочергой обитающих в ней бесов. После чудесной процедуры исцеления, нечисть оставляет девушку в покое.Ни одно другое древнерусское литературное произведение не содержит таких подробных описаний одержимости бесами. Без сомнений - даже самый искушённый любитель творчества Стивена Кинга, ознакомившись с мучениями бесноватой Соломонии, почувствует себя «не в своей тарелке».Любопытно до мурашекНа данный момент, в собрании Владимиро-Суздальского музея-заповедника хранятся 2 экземпляра «Повести о бесноватой жене Соломонии». Один из них приведён в церковной рукописи второй половины 17 века, повествующей о жизни Прокопия Устюжского. В этом издании исцеление мучимой бесами Соломонии, подаётся как одно из посмертных чудес святого. Второй экземпляр был написан в середине 18 века. Его случайно нашли во владимирских архивах в 2013 году. В своё время обнаружение книги стало настоящей научной сенсацией. Раньше учёные даже не догадывались о её существовании. Оба уникальных экземпляра представлены на выставке «Страшно интересно! Древнерусская повесть ужасов», открытой на 3-м этаже музейного комплекса «Палаты».«Повесть о бесноватой жене Соломонии» - первое произведение отечественной литературы, в повествовании которого столь «сочно» раскрыты темы демонологии, экзорцизма и физической близости. Владимирские историки перевели на современный русский язык текст эпатажного произведения и снабдили его выразительными иллюстрациями, которые представили на выставке.- Больше всего на выставке меня поразили иллюстрации художника Татьяны Потаповой, - рассказывает посетительница Анастасия Кузнецова. – Настоящий комикс в древнерусском стиле! Средневековый колорит перекликается с современной массовой культурой. Например, некоторые демоны похожи на Чужих из фильмов Ридли Скотта. И, на мой взгляд, это очень здорово – современная мифология синтезируется с классическими церковными представлениями о нечистой силе. Картины очень смелые, выполнены в интересной технике. Организаторы экспозиции проделали потрясающую работу. Не ожидала увидеть подобное в нашем музее.Для лучшего усвоения информации, авторы выставки решили ввести в экспозицию элементы интерактива. Посетителям предлагают пройти небольшой квест на внимательность и сопоставить оригинальные средневековые предметы, фигурирующие в тексте, с пронумерованными иллюстрированными эпизодами «Повести». Самые внимательные могут выиграть бумажную версию первого русского хоррора под редакцией владимирских историков.