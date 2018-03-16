В декабре 2017 года злоумышленник нанес телесные повреждения своей новой знакомой и похитил принадлежащие женщине золотое кольцо, мобильный телефон и деньги.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего ранее судимого жителя города Александрова. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).Следователями установлено, что ночью 13 декабря прошлого года обвиняемый находился в одном из кафе районного центра. Мужчина познакомился с 41-летней местной жительницей, с которой продолжил вечер в заведении. После чего новые знакомые решили прогуляться. Воспользовавшись нетрезвым состоянием спутницы, злоумышленник нанес женщине телесные повреждения, снял с ее руки золотое кольцо и похитил дамскую сумку, в которой находился мобильный телефон и кошелек с деньгами. С похищенным мужчина скрылся. Ущерб потерпевшая оценила в 16 500 рублей.Фигурант был оперативно задержан сотрудниками полиции и полностью признал свою вину. Материальный ущерб он частично возместил.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.