Мужчина сдал драгоценности в ломбард

Житель Александрова украл у своей сожительницы украшения.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел в начале марта. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что из её квартиры пропали золотые кольца, серьги, браслеты и колье. Сумма ущерба составила 135 тысяч рублей. Она предположила, что драгоценности мог украсть её бывший сожитель, который перестал выходить после пропажи на связь.Полицейские подвтердили её версию. 30-летний мужчина признался в краже. Он рассказал, что сдал украшения в ломбард, а деньги потратил на себя.