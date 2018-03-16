Полицейские изъяли по месту жительства фигуранта 80 граммов наркотического средства.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого нигде на работающего 27-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотического средства).По версии следствия, в мае прошлого года обвиняемый обнаружил кусты дикорастущей конопли в лесном массиве в городе Гусь-Хрустальный, после чего высушил, измельчил и спрятал в подвальном помещении по месту жительства. Полученное таким образом наркотическое средство, общей массой 80,1 грамма, было изъято сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий, а фигурант задержан.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.