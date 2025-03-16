28-летнего жителя Юрьев-Польского заключили под стражу после того, как он стрелял в подростка без причины и вымогал деньги у приятеля. Молодой человек, к слову, и до этого привлекался к

28-летнего жителя Юрьев-Польского заключили под стражу после того, как он стрелял в подростка без причины и вымогал деньги у приятеля. Молодой человек, к слову, и до этого привлекался к уголовной ответственности за разные преступления. Об его новых злодействах рассказали в пресс-службе Следкома области. 2 февраля 2025 года пьяный юрьевполец, стоя у своего дома на Краснооктябрьской