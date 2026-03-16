Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении 125 украинских беспилотников самолётного типа в воскресенье, 15 марта, в период с 8.00 до 14.00. БПЛА сбили над Брянской, Калужской, Белгородской, Тульской, Смоленской, Владимирской, Курской, Тверской, Московской областью, в том числе 28, которые летели на Москву. Над нашим регионом ликвидировали два дрона. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.