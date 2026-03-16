Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.Нефть и КапиталВ России снова растут цены на топливо, и тенденция только усиливается, пишет . На бирже заметнее всего подорожало летнее дизтопливо — почти на 2%, бензин Аи‑95 и Аи‑92 тоже прибавили в цене. При этом зимний дизель, авиакеросин и сжиженный газ немного подешевели. Эксперты ранее ожидали снижения стоимости из‑за роста переработки нефти, но рынок поддерживают экспортные настроения на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.Ставропольский крайВ Пятигорске на горе Машук перестала работать канатная дорога, пишет Сообщение об этом появилось на официальном сайте. Работа канатной дороги приостановлена до 17 марта включительно. Причина закрытия фуникулера — регламентные работы.Республика УдмуртияПолторы тысячи специалистов не хватает сельхозпредприятиям Удмуртии, пишет . Для решения проблемы власти намерены привлекать студентов и учащихся учебных заведений в период посевной и уборочных работ. Молодым специалистам предложили выплаты до 250 тысяч рублей.Ростовская областьВ Ростовской области 9 марта на автодороге «Титов — Потапов» в Волгодонском районе произошло смертельное ДТП. Об этом говорится телеграм-канале донской Госавтоинспекции. В посте есть видео, на котором запечатлены последствия ДТП, пишет . На кадрах виден сильно покореженный автомобиль, стоящий на обочине. В результате аварии он остался без стекол, а передние и задние двери и крышу смяло.Республика ТатарстанКазань этой зимой оказалась под рекордным количеством снега, и с потеплением город может столкнуться с паводками, сообщает . Жители жалуются на неубранные дворы, узкие тропинки и опасные колеи, которые при плюсовой температуре превратятся в потоки воды. В некоторых районах сугробы уже мешают обзору на парковках и перекрывают проходы. Коммунальные службы не успевают вывозить снег, а синоптики предупреждают: талая вода может затопить дворы и подъезды уже в ближайшие дни.Волгоградская областьВолгоград в преддверии концерта SHAMAN показывает неожиданно низкий спрос на билеты, пишет . До выступления Ярослава Дронова остаются недели, но продано лишь 34% мест, хотя цены начинаются от 2,5 тысячи рублей. В прошлом году шоу проходили при аншлаге, однако теперь интерес заметно ниже.Нижегородская областьНижегородская область может столкнуться с перебоями в сообщении сразу с 15 населенными пунктами во время паводка весной 2026 года, сообщает . По данным МЧС, вода способна подтопить мосты и дороги в семи округах, включая Балахнинский, Володарский и Городецкий. Под угрозой остаются и отдельные участки в черте Нижнего Новгорода. В ведомстве предупреждают: предстоящее половодье может оказаться сложнее прошлогоднего.Свердловская областьЕкатеринбург обсуждает ситуацию вокруг школы №79, где руководство предложило установить камеры в туалетах, сообщает . Идею объяснили борьбой с курением и вандализмом, но родители уверены, что такие меры нарушают приватность детей. Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова напомнила, что камеры в санузлах запрещены законом и противоречат нормам Минпросвещения. Вопрос передан городским властям.Оренбургская областьВ Оренбургской области перекрыли часть дорог. Как пишет , причиной стали сложные погодные условия и плохая видимость из-за метели. Возобновить движение планируется вечером 11 марта.Тюменская областьИз Тюменской области за прошлый год выдворили более тысячи мигрантов. Как сообщает , такие данные приводятся в отчете руководителя УМВД по региону. За 2025 год полицией было проведено 3 622 проверки в местах, где работали или жили иностранные граждане. В результате выявили 9 397 совершенных ими административных правонарушений.Омская областьВ Омской области не хватает 60 почтальонов. Как пишет , в настоящий момент укомплектованность штата почтальонов составляет только 88%. В компании рассказали, что проблематичнее всего найти новых сотрудников для работы в сельской местности.КарелияВрачи Карелии спасают жизни женщины и маленького ребенка, попавших в ДТП. Как пишет , автомобиль «Лифан», за рулём которого находился 44-летний водитель, занесло на скользкой дороге. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с «Логаном». В «Лифане» ехала семья из Мурманска. Сейчас женщина находится в реанимации. Ребёнка с тяжёлыми травмами доставили в ДРБ в Петрозаводск.Приморский крайС 14 марта жители Приморья смогут улететь прямым рейсом из Владивостока в китайский город Ичан, который подарил миру пейзажи планеты Пандора из фильма «Аватар». Как пишет , Ичан — это ворота к знаменитому парку Чжанцзяцзе с его причудливыми скалами и стартовая точка для круизов по реке Янцзы.БашкирияВ Стерлитамаке 13 человек, включая девять детей, отравились парами хлора в банном комплексе 8 марта, пишет . После купания в бассейне отдыхающие почувствовали недомогание. Один 10-летний мальчик госпитализирован, остальные лечатся амбулаторно.Краснодарский крайВ Краснодарском крае выписан первый в России штраф за нарушение в мессенджере MAX, пишет. Молодой человек разместил на аватарке фото с татуировкой в виде восьмиконечной звезды, которая является символом тюремной субкультуры (АУЕ*, запрещено в РФ). Нарушитель полностью признал вину. Социологи напоминают: правила пользования соцсетями просты — нужно соблюдать законы РФ.Хабаровский крайВ Хабаровском крае усилена группа для поимки краснокнижного хищника, который несколько дней назад загрыз собаку на территории СНТ, пишет . Ранее животное уже утащило пса в районе 24-го километра. Хищница постоянно перемещается между заказником и дачами, выходя даже к стеле на дороге. К работам привлекли дополнительный отряд.НовосибирскЖители Новосибирской области столкнулись с неожиданным сюрпризом природы, когда привычный календарь активности клещей оказался нарушен, пишет . Специалисты фиксируют укусы уже сейчас, хотя сезон обычно открывается позже.Челябинская областьПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового заболевания кишечной инфекцией учащихся развивающего центра «Марко Поло» на проспекте Комсомольском, 99Г в Челябинске, пишет .ХакасияВ Хакасии специалисты МЧС обратились к жителям республики с напоминанием об опасности выхода на лед, пишет . В результате мониторинга выяснилось, что на нескольких озерах Ширинского района толщина льда составляет максимум 100 см, в Бейском районе — порядка 80 см, а в Ташебинском и в Калининском карьерах — около 95 см. На Красноярском водохранилище толщина льда местами составляет до 102 см.ХМАОВ Сургуте заметили агитационный плакат КПРФ с «сюрпризом». На политическом баннере с лицом командира известной пилотажной группы, Ивана Барсова, красовались несколько ошибок, пишет . Ситуация уже успела взорвать местные соцсети — саркастичные публикации появились сразу в нескольких пабликах.Приморский крайВо Владивостоке идут подготовительные работы к созданию нового общественного пространства — «Тигропарка», пишет Главным арт-объектом парка станет 3,5-метровый тигр — его макет уже готовится к отливке в металле. Строительство общественного пространства планируется завершить осенью 2026 года.Красноярский крайСуд постановил забрать у дочерних компаний УСК «Сибиряк» земли комбайнового завода и вернуть их в федеральную собственность, пишет Ранее в прокуратуре указали, что на участке нет социнфраструктуры, и компания отказывается ее возводить. По данным ведомства земли достались застройщику незаконно. Суд постановил вернуть 57 земельных участков площадью свыше 65 гектаров.Белгородская областьДля Белгородской области закупят 310 генераторов, пишет Генераторы обеспечат бесперебойную подачу электричества и тепла в соцобъектах. В январе в регионе было установлено 2,5 тыс. генераторов.Пермский крайАрбитражный суд Пермского края ввел совладельцу компаний, владеющих и управляющих затонувшим в Керченском проливе танкером «Волгонефть 212» процедуру банкротства, пишет . На данный момент требования к «Кама шиппинг» и «Каматрансойл» превышают 50 млрд рублей. С иском о признании несостоятельным в феврале 2026 года обратился он сам.