Во Владимире перед судом предстанет 60-летний руководитель компании по продаже замороженных продуктов. Его обвиняют в полной невыплате зарплаты 16 работникам на общую сумму почти 600 тысяч

Во Владимире перед судом предстанет 60-летний руководитель компании по продаже замороженных продуктов. Его обвиняют в полной невыплате зарплаты 16 работникам на общую сумму почти 600 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре и СК региона. Следствие установило, что с октября по декабрь 2023 года директор, будучи единственным учредителем фирмы, при наличии денег на счетах сознательно не платил