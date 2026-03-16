Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Гороховецкого судостроительного завода в собственность Владимирской области.Данное решение принято в целях развития промышленного комплекса региона. «Постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Владимирской области о передаче в собственность Владимирской области находящихся в федеральной собственности 16717 акций открытого акционерного общества «Гороховецкий судостроительный завод», — говорится в тексте документа.Известно, что передача находящихся в федеральной собственности акций завода будет осуществляться в течение восьми месяцев.Гороховецкий судостроительный завод, основанный в 1902 году, имеет славную героическую историю. К сожалению, в 90-е годы прошлого века предприятие перестало работать, и сегодня его инфраструктура находится в удручающем состоянии.После передачи завода в собственность области региональные и муниципальные власти планируют открыть здесь промышленный технопарк.«Маленький город-музей под открытым небом Гороховец не только укрепляет свои амбиции на признание его туристической меккой России, но и старается возродить былое — славу хоть и небольшого, но полезного для страны промышленного центра. Возрождение и восстановление всегда радует людей. Появляется надежда на дальнейшее благополучие и более качественную жизнь», — подчеркнул на своей в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.