Из автобуса в троллейбус бесплатно. Во Владимире начинает работу новая транспортная опция. С 16 марта на автобусном маршруте №22С «Мосино – площадь Победы» вводится беспересадочный тариф. Теперь пассажиры, оплатившие проезд в этом автобусе, смогут в течение полутора часов пересесть на любой троллейбус без дополнительной платы. Надежда Архипова, корреспондент «Шестого канала» Оплата проезда происходит как обычно