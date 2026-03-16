В Гороховце в суд передали дело 59‑летней кассирши сетевого магазина. Ее обвиняют в присвоении денег покупателей (ч. 1 ст. 160 УК РФ). Хитрость женщины раскрылась не сразу: с сентября по ноябрь 2025 года она проворачивала одну и ту же схему.Кассирша сканировала товары, называла сумму, получала деньги от покупателей, но в кассу их не клала. После того как клиент уходил, она просто аннулировала чек. В системе товар по‑прежнему числился на складе, а наличные оседали в кармане сотрудницы.Теперь разбираться в этой истории будет суд.