Чтобы растения не болели. Городские коммунальщики приступили к весенней санитарной обрезке деревьев. До конца марта шумно будет на Суздальском проспекте. В ЦУГД отмечают: удаляют только сухие части деревьев, ветки, которые завернуты внутрь кроны и корректируют высоту. «Живые» части растений никто не трогает — все по правилам санитарной опиловки. Дмитрий Фролов, начальник службы ручной механизированной уборки