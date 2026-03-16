Во Владимире поймали 37‑летнего рецидивиста из Красноярска. Его подозревают в серии краж из частных домов на общую сумму около 1,5 млн рублей. Мужчина уже неоднократно был судим за имущественные преступления, а теперь ему грозит новый срок.Схема у злоумышленника была отработанной: он высматривал, когда хозяева уезжают, — например, следил за срабатыванием автоматических ворот. Затем проникал в дом, иногда разбивал стеклопакет монтировкой. Так, в начале февраля он ограбил коттедж в центре города: унес валюту, ювелирные изделия и элитный алкоголь на 350 тыс. рублей. Спустя всего 10 дней повторил трюк в другом домовладении — похитил золотых украшений на 247 тыс. рублей.Полицейские задержали вора сразу после очередного хищения. У него изъяли драгоценности и бижутерию на 895 тыс. рублей и ту самую монтировку — орудие преступлений.Выяснилось, что мужчина приехал во Владимир с явной преступной целью: украшения сбывал в ломбардах, а деньги тратил на себя. Сейчас следователи проверяют, причастен ли он к другим похожим кражам, а сам фигурант уже заключен под стражу.