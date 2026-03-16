Только в 2025 году диспансеризацию прошли свыше 700 человек.

Во Владимирской области благодаря фонду «Защитники Отечества» и региональным властям вместе более 1 500 ветеранов и членов семей участников боевых действий уже получили квалифицированную помощь. Только в 2025 году диспансеризацию прошли свыше 700 человек, а более 300 направлены на реабилитацию и санаторно‑курортное лечение.Ветераны могут лечиться в «якорных» медучреждениях — лучших в регионе, а при необходимости — попасть в федеральные клиники. Тем, у кого тяжелые травмы, помогает программа «Возвращение», которая включает в себя все, от нейрореанимации до санаторного оздоровления. А еще с 2024 года работает программа углубленной диспансеризации, человеку организуют транспорт от дома до больницы и обратно, а в клинике за один день можно пройти обследования и поговорить со специалистами.Также в филиале фонда работает медицинский психолог, а для семей с детьми подключили специалистов из регионального Центра психолого‑педагогической помощи.