В Камешково возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Прокуратура выявила махинации при ремонте контейнерных площадок.В 2023 году местный МУП «Управление жилищно‑коммунального хозяйства» заключил с предпринимателем 4 контракта на 6 млн рублей: подрядчик должен был привести площадки в соответствие с санитарными нормами.Но проверка показала: часть работ просто не сделали, а в актах их все равно отметили как выполненные. Например, не смонтировали опорные металлические пластины на всех площадках и не везде обустроили бетонные пандусы. А там, где работы вроде бы завершили, качество оказалось удручающим: трещины, сколы бетона, ненадёжное крепление ограждений — все это не соответствовало ни нормам, ни проектной документации. В итоге за невыполненные работы и материалы город заплатил больше 1,6 млн рублей.Теперь делом занимаются следователи, а прокуратура держит расследование на контроле.