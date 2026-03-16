В поселке Ставрово 28‑летний местный житель в свой день рождения купил ВАЗ‑2115, а уже к вечеру лишился машины. Мужчина, ранее наказанный за езду в нетрезвом виде, снова сел за руль после распития спиртного, хотел съездить в супермаркет на новой машине.У торгового центра водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. Хозяин пострадавшей машины вызвал ДПС, освидетельствование подтвердило, что виновник аварии был пьян. На машину сразу наложили арест. Мужчина признал вину, а суд вынес вердикт: 9 месяцев условно и лишение прав на 2 года. Кроме того, автомобиль конфисковали.