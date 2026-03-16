Во Владимире в суд передали уголовное дело против 60‑летнего руководителя оптовой компании по торговле продуктами. Его обвиняют в том, что с октября по декабрь 2023 года он не платил зарплату 16 сотрудникам. Общая сумма долга достигла почти 600 тысяч рублей.При этом деньги у фирмы были: руководитель тратил поступления со счетов на другие нужды — рассчитывался с поставщиками, закрывал овердрафт, оплачивал банковские услуги. В итоге руководителя обвиняют по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев).