Мошенники все чаще нацеливаются на детей и подростков. С помощью угроз и шантажа они вынуждают несовершеннолетних переводить деньги и раскрывать данные о семейных сбережениях. УМВД по Владимирской области приводит сразу несколько свежих примеров таких афер.Так, 12 марта 16‑летняя жительница Владимира под влиянием аферистов перевела мошенникам 120 тысяч рублей и отдала золотые украшения. Злоумышленники связались с девушкой через мессенджер и убедили ее, что нужно « задекларировать» наличные и драгоценности. А в Гусь‑Хрустальном 15‑летняя школьница едва не лишилась 200 тысяч рублей: мошенники запугали ее уголовной ответственностью для родителей и уговорили поехать во Владимир, чтобы перевести деньги на их счета. Девочку успели остановить у банкомата в торговом центре. Она не успела совершить операцию и вернулась к родителям.В феврале по аналогичной схеме обманули еще двоих подростков из Владимира — 16‑летнего и 17‑летнюю.