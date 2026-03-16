1 апреля специалисты ГБУ «Владупрадор» начнут весенние осмотры областных дорог. Под проверку попадут все транспортные артерии регионального и межмуниципального значения — их общая протяженность превышает 5 тыс. км.Дорожники проверят ровность покрытия и наличие ям, осмотрят обочины, искусственные сооружения и системы водоотвода, выявят колеи и разросшийся кустарник вдоль трасс. Особое внимание уделят участкам, которые недавно отремонтировали и которые еще находятся на гарантии. По итогам обследований определят, где нужен полноценный ремонт, где — ямочный, а где достаточно восстановить изношенный слой.Результаты проверок лягут в основу плана дорожных работ на год.