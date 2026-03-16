В день рождения поэта‑песенника Алексея Фатьянова, 5 марта, открылся прием заявок на межрегиональный конкурс исполнителей «Фатьяновские соловьи». Участвовать могут солисты и вокальные коллективы от 16 до 35 лет, причем не только из Владимирской области, но и из других регионов страны.Инициаторами конкурса стали Законодательное Собрание Владимирской области и Молодежная дума при региональном парламенте, а также Министерство культуры области и администрация Вязниковского района — родины поэта. Главная цель проекта — сохранить и популяризировать творческое наследие Алексея Фатьянова, участника Великой Отечественной войны и прославленного земляка.Полуфинал и финал конкурса традиционно пройдут в Вязниках. Жюри оценит мастерство участников в нескольких номинациях — как в сольном, так и в коллективном исполнении.