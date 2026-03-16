Житель посёлка Ставрово Собинского района купил ВАЗ-2115 в день своего рождения и в тот же день лишился его, сев пьяным за руль. Суд конфисковал машину, сообщили в прокуратуре Владимирской области. Мужчина ранее уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде, но в свой день рождения он приобрел отечественную легковушку и решил отметить сразу