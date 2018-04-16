Знаменитый актер Федор Добронравов рассказал о своем здоровье. Артист бодро, но очень коротко пообщался с журналистами.

Знаменитый актер Федор Добронравов рассказало своем здоровье. Артист бодро, но очень коротко пообщался с журналистами."Нормальное уже состояние, что вы!Все под Богом ходим!" – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда". Втелефонном разговоре с корреспондентами Добронравов поблагодарил, всех кто беспокоился о его самочувствии.Федор Викторович уже вернулся к работе. Первое выступлениепосле выписки из больницы состоялось 14 апреля, на сцене московского Театра сатиры. Добронравов был участникомспектакля "Где мы?". Премьеру долго откладывали из-за резкогоухудшения здоровья артиста.Встречали Добронравована сцене громкими овациями. Не меньше зрителей были рады возвращению актера егоколлеги. Многие заметили, что Добронравов сильно похудел.Напомним,что знаменитому артисту стало плохо во время гастролей в Сергиевом посаде. Какписали Dni.Ru, у него случился инсульт. Какоказалось, его самочувствие ухудшилось еще на сцене: заподозрила неладное его коллегаТатьяна Васильева.Зрители даже не заметили, что с Добронравовым что-то не так.Васильева увидела, что одна рука артиста повисла как плеть и не шевелится."Танюша, я не знаю, но обязательно доиграю спектакль! Чего бы мне этого нистоило!" – заявил он в перерыве.Добронравовагоспитализировали. Восстанавливался он в одной из столичных клиник. Артистбыстро пошел на поправку, благодаря чему смог вернуться на сцену меньше, чемчерез месяц после инсульта.