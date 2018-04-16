Способ избежать преждевременной смерти нашли американские ученые из Детского кардиологического института в Цинциннати. Основой их опытов стал синтезированный белок pUR4, поддерживающий функционирование клеток сердца.

Способ избежать преждевременной смерти нашли американскиеученые из Детского кардиологического института в Цинциннати. Основой их опытовстал синтезированный белок pUR4, поддерживающий функционирование клеток сердца.Препарат испытали на мышах и клетках сердца человека. Угрызунов с инициированным сердечнымприступом при обычном лечении наблюдалось развитие фиброза и нарушение функциймиокарда.Новое лекарство, как выяснилось, эффективнопредотвращает повторные инфаркты и продлевает жизнь детям с пороком сердца. Поданным исследователей, механизм действия препарата следующий: pUR4 блокируетактивность фибронектина. Этот белок способствует восстановлению соединительныхтканей после травм. Однако после сердечных приступов фибронектин оказываетнегативное воздействие на жизненно важные ткани, замещая функциональныемышечные клетки на бесполезные миофибробласты.Белок pUR4, который удалось синтезировать ученым, подавляетобразование матрицы из фибронектина. Исследования установили, что отрицательныепоследствия приступов, которые наблюдаются при обычном лечении, сводятся кминимуму с помощью нового средства. Это показали эксперименты с группой мышей,которым в течение семи дней после инфаркта проводилась молекулярная терапия сприменением белка. Такой же результат был получен при опытах на клеткахчеловеческого сердца. Препарат должен пройти испытания на крупных животных,пишет MedicalXpress.Dni.Ru сообщали об исследовании британских ученых. Они выяснили, что люди с хронотипом совы рискуют умереть раньше, чем так называемые жаворонки. В докладе отмечается, что любители работать по ночам наиболее подвержены таким заболеваниям, как инфаркт, инсульт, сердечно-сосудистая недостаточность и диабет. Такой образ жизни может спровоцировать развитие болезней желудочно-кишечного тракта, легочных расстройств и психических отклонений.