Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации

17 апреля в Костроме увеличат количество автобусов до кладбищ.Как сообщают в пресс-службе городской администрации, это связано с православным праздником Радоница. С 8 до 16 часов будет больше машин на троллейбусных маршрутах № 2 и 7, а также на автобусах № 13, 15, 21 и 99.До остановки «Городок» можно будет доехать на автобусах №11, 51 и 56, до кладбища на Магистральной – на автобусе №10, до кладбища на Ярославской – на автобусе №21.Кроме того, жители смогут воспользоваться и временными маршрутами. Автобус №21к будет следовать по Советской – Подлипаева – Магистральной – Евгения Ермакова – Стопани – Голубкова – Беленогова – Заволжской – Ярославской. Второй автобус - №26к - будет следовать по Магистральной – Заволжской – Самоковской – Стопани – Голубкова – Беленогова – Заволжской – Ярославской.