Лев Лещенко дал откровенное интервью Борису Корчевникову в его передаче Судьба человека. Прославленный артист рассказал о спокойном разводе и о том. как смог смириться с бездетностью.

Лев Лещенко дал откровенное интервью Борису Корчевникову в его передаче "Судьба человека". Прославленный артист рассказал о "спокойном" разводе и о том. как смог смириться с бездетностью.Будущий известный певец Лев Лещенко рано остался без матери. Она умерла, когда ему не было и двух лет. "Мне было ровно год и восемь месяцев, когда мамы не стало, это был самый разгар войны. Я точно не знаю, что именно с ней случилось, кажется, что-то связано с горлом, тогда было не до диагнозов", – рассказал Лещенко. Тем не менее, артист вспоминает о своем детстве, пришедшееся на военное время, с улыбкой.Во время учебы в ГИТИСе Лещенко познакомился со студенткой Аллой Абдаловой. Они встречались три года, а потом только поженились. "Соревнование между нами было неизбежно, ей хотелось заниматься классикой, у нас были творческие разногласия, тем более я занимался эстрадой и позже работал на радио", – отметил популярный артист.Кроме того, Лещенко и Абдалова часто уезжали в командировки, что тоже не скрепляло брак. В итоге, супруги оформили развод. Певец сообщил, что они расстались цивилизованно. "Брак наш дал трещину, я пытался его склеить, но в итоге мы спокойно развелись. Детей не было, но мне она никогда ничего не говорила об этом, об абортах я не знал", – рассказал Лев Лещенко, отвечая на вопрос Бориса Корчевникова о детях.Интересно, что певец был еще в браке, когда познакомился с будущей второй женой Ириной. Вместе они уже много лет. "Я впервые увидел ее в Сочи, на отдыхе и с тех пор, вот уже 40 лет, любуюсь ее красотой", – сделал комплимент супруге известный исполнитель.Ирина и Лев поженились через год после знакомства. Причем оформить отношения им удалось с трудом. "Меня не пускали в ЗАГС, так как тогда второй брак считался чем-то из ряда вон. Я не расписывался с Ириной до тех пор, пока не сделал ремонт в квартире, где и отпраздновали свадьбу с близкими родственниками", – рассказал Лещенко.Однако у супругов нет детей. Сама Ирина так прокомментировала это обстоятельство: "По молодости это было тяжело принять, с возрастом как-то отходит на второй план. Это надо было просто пережить и идти дальше. Я до сих пор переживаю, это было тяжело. Мы тогда друг друга поддержали".Лещенко не так сильно переживает из-за того, то не стал отцом. "Ты знаешь, у нас огромное количество родственников и все так размылось, я спокойнее к этому отношусь. Это не повод для того, чтобы что-то менять в своей жизни", – рассудил певец.