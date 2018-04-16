Пожилая россиянка, передвигающаяся в инвалидной коляске, Эльмира Асланян, ранее задержанная в аэропорту Мюнхена, вернулась в Россию.

Пожилая россиянка, передвигающаяся в инвалидной коляске, Эльмира Асланян, ранее задержанная в аэропорту Мюнхена, вернулась в Россию.Об этом РИА Новости рассказал сын женщины, Андо.13 апреля он проинформировал общественность, что его мать была задержана баварской полицией в воздушной гавани Мюнхена по подозрению в нарушении шенгенских правил.В местной полиции пояснили, что ее не задерживали, а лишь побеседовали в участке, поскольку несколько лет назад при оформлении шенгенской визы для въезда в Германию Асланян заявила, что будет жить в одной гостинице, а в итоге поселилась в другой.