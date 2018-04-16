У певца нарушены ритмы сердца. Но состояние его, как говорят, не критическое.

У певца нарушены ритмы сердца. Но состояние его, как говорят, не критическое.Народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Как сообщает телеграм-канал 112, причина срочного обращения к врачам – нарушение ритмов сердца.В недавнем интервью Dni.Ru певец в еще одной своей болезни – он борется с раком. "Мне удалили мочевой пузырь, – признался певец, – но оставалось две недели жизни. В Москве собрался большой консилиум, где врачи решили, что мне надо срочно оперироваться. А оперироваться у нас было тогда негде – не делали еще в ту пору искусственных мочевых пузырей с выходом наружу дренажной трубки. И только единственный хирург в мире Питер Альтхаус проводил такие операции. Он формировал новый мочевой пузырь из тонкой кишки пациента. Я взял двух хирургов и вместе с ними полетел в частную немецкую клинику к Альтхаусу. После этого еще раз выезжал за границу на лечение – в Италию. Высокотехнологичная процедура называется "кибер-нож" – это удаление опухоли, метастазов неоперабельным путем. Особый летающий аппарат точечным попаданием в опухоль разрушает ее и она выходит естественным путем".В 2010-м артист впервые упал в обморок прямо на сцене, но его быстро удалось привести в чувство. Когда Кобзон потерял сознание прямо на сцене во второй раз, то присутствующей на форуме бригаде врачей пришлось делать ему искусственное дыхание. В результате множества перенесенных операций у артиста развилась анемия, и обмороки стали для него привычным делом.