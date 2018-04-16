Не успел отгреметь Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности в Калининграде, как ему на пятки уже наступает Международная конференция Роспатента Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии.

Не успел отгреметь Международный стратегический форум по интеллектуальнойсобственности в Калининграде, как ему на пятки уже наступает Международнаяконференция Роспатента "Цифровая трансформация: интеллектуальнаясобственность и блокчейн-технологии".Как с помощью блокчейн-технологий депонироватьобъекты авторского права, защищать права авторов и интересы правообладателей?Что такое "умный" патентный офис? Проектытехнологических платформ для управления интеллектуальной собственностью. Оборотправ, учет патентов, транзакций и пошлин.Как технология блокчейн и смарт-контракты смогутзащитить от контрафакта, брэндсквотинга и киберсквоттинга?Как собирать и использовать большие данные (big data) для выбора стратегиипатентования, подачи заявок на патенты, промышленные образцы и товарные знаки?Новые технологии управления.Это лишь часть тем, которые будут подсвечены 16-17 апреля на громкойМеждународной конференции Роспатента. Красиво, статно, мощно, современно. Эксперты в сфере интеллектуальной собственности взялимощным рывком курс на инновации и технологизацию.Тем не менее, как говорится, "дьявол – вдеталях", и при более внимательном рассмотрении нюансов организации команды, которая привлечена к работе над ней, выясняются некоторые неприятныеподробности. В любой технологической цепочке, вам каждый скажет, достаточноодного слабого звена, чтобы вся конструкция оказалась ненадежной и дала сбой всамый ответственный момент.Можем ли мы быть уверенными в том, чтоэксперты, не знающие основ родного языка, смогут построить ту цифровуюэкономику, которая будет работать? А то ведь, глядя на чудесный"амфитИатр", где будут рассуждать о высокоинтеллектуальных материях,сразу вспоминается бессмертное булгаковское про разруху в головах и сортирах.Устами язвительного профессора Преображенского, помните?Кстати, сами ведь явно писали. Искусственныйинтеллект-то знает, как пишется верно.Автор – Алексей Мухин, генеральный директор Центраполитической информации