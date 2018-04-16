Не успел отгреметь Международный стратегический форум по интеллектуальной
собственности в Калининграде, как ему на пятки уже наступает Международная
конференция Роспатента Цифровая трансформация: интеллектуальная
собственность и блокчейн-технологии.
Не успел отгреметь Международный стратегический форум по интеллектуальной
собственности в Калининграде, как ему на пятки уже наступает Международная
конференция Роспатента "Цифровая трансформация: интеллектуальная
собственность и блокчейн-технологии".
Как с помощью блокчейн-технологий депонировать
объекты авторского права, защищать права авторов и интересы правообладателей?
Что такое "умный" патентный офис? Проекты
технологических платформ для управления интеллектуальной собственностью. Оборот
прав, учет патентов, транзакций и пошлин.
Как технология блокчейн и смарт-контракты смогут
защитить от контрафакта, брэндсквотинга и киберсквоттинга?
Как собирать и использовать большие данные (big data) для выбора стратегии
патентования, подачи заявок на патенты, промышленные образцы и товарные знаки?
Новые технологии управления.
Это лишь часть тем, которые будут подсвечены 16-17 апреля на громкой
Международной конференции Роспатента. Красиво, статно, мощно, современно. Эксперты в сфере интеллектуальной собственности взяли
мощным рывком курс на инновации и технологизацию.
Тем не менее, как говорится, "дьявол – в
деталях", и при более внимательном рассмотрении нюансов организации команды, которая привлечена к работе над ней, выясняются некоторые неприятные
подробности. В любой технологической цепочке, вам каждый скажет, достаточно
одного слабого звена, чтобы вся конструкция оказалась ненадежной и дала сбой в
самый ответственный момент.
Можем ли мы быть уверенными в том, что
эксперты, не знающие основ родного языка, смогут построить ту цифровую
экономику, которая будет работать? А то ведь, глядя на чудесный
"амфитИатр", где будут рассуждать о высокоинтеллектуальных материях,
сразу вспоминается бессмертное булгаковское про разруху в головах и сортирах.
Устами язвительного профессора Преображенского, помните?
Кстати, сами ведь явно писали. Искусственный
интеллект-то знает, как пишется верно.
Автор – Алексей Мухин, генеральный директор Центра
политической информации