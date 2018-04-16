Рейтинг городов мира в 2017 году по росту цен на жилье возглавил Берлин, говорится в сообщении компании Knight Frank. Стоимость жилья в столице Германии за год выросла на 20,5%.

При этом во всем мире темпы роста цен на жилье замедлились, отмечают аналитики. В целом по миру в 2017 году цены выросли на 4,5% , в то время как в 2016-м – на 6,6%.Москва и Петербурге оказались лишь во второй сотне городов. Северная столица оказалась на 107-м месте с годовым темпом роста цен в размере 1,2%, а Москва заняла 119-ю строчку с показателем 0,2%.За 12 месяцев на московский рынок вышло 170 корпусов в новых проектах и 34 корпуса в уже реализуемых. В условиях большого объема предложения и высокой конкуренции застройщики были вынуждены выводить новые проекты по более низким ценам.