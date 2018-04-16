Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может перейти летом в английский Челси. При этом лондонцы намереваются отдать Головина в аренду голландскому Витессу.

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может перейти летом в английский "Челси". При этом лондонцы намереваются отдать Головина в аренду голландскому "Витессу".Согласно информации портала "Футбол HD" "Челси" готов приобрести Головина после чемпионата мира. После заключения контракта лондонцы планируют отправить футболиста в голландский "Витесс". Оба клуба связаны тесным сотрудничеством. Кроме того, сл следующего года "Витесс" возглавит бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, хорошо знакомый с Головиным.Вторым претендентом на 21-летнего армейца является другой лондонский клуб – "Арсенал", с которым ЦСКА недавно встречался в Лиге Европы. "Канониры" собираются приобрести россиянина за 20 миллионов евро.