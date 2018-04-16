Артист Олег Протасов не согласен с заявлением 30-летней москвички Татьяны Морозовой о том, что у них будет общий ребенок. Мужчина пришел в студию программы На самом деле для того, чтобы доказать свою правоту.

Артист Олег Протасов несогласен с заявлением 30-летней москвички Татьяны Морозовой о том, что у них будет общий ребенок. Мужчина пришелв студию программы "На самом деле" для того, чтобы доказать своюправоту.Олег категорически отрицает не только свое будущее возможноеотцовство, но и сам факт близости с Татьяной когда-либо. По словам актера, онипознакомились в караоке-баре, вместе сфотографировались, пообщались, а послерасстались: он уехал на такси к жене.Татьяна рассказала свою версию. Они встретились в "Доме кино",куда Татьяна пришла за билетами. Поболтали и решили переместиться в кабаке поблизости. После танцев и пения Морозова пошла домой. Протасов позвонил ей и пригласилпродолжить вечер в ближайшей гостинице, женщина согласилась. В отеле онизанялись любовью.Проверку на детекторе лжи согласился пройти только Олег, онуверял экспертов, что ему нечего скрывать. Татьяна отказалась от исследованиясославшись на беременность, этот отказ в студии расценили не в пользуМорозовой.Защищать супруга пришла жена актера Светлана, она заявила,что безоговорочно верит в верность мужа и может подтвердить, что он сразу послекараоке-клуба вернулся домой, а не отправился на свидание, как рассказывает Татьяна.Супруга артиста потребовала сдать тест на подтверждение беременности прямо встудии, но получила категоричный отказ. "Я не верю, что она беременна", -выпалила Светлана.Законная вторая половина Протасова, также согласилась пройтидетектор лжи. В результате проверки выяснилось, что на самом деле она не веритв невиновность супруга и допускает его измену с Морозовой.Протасов заявил, что не может иметь детей. В 2014 году онперенес операцию по удалению предстательной железы. Отвечая на вопросы полиграфолога,мужчина поклялся, что не спал с Татьяной. По показаниямдетектора этот уверения оказались лживыми.Морозовой еще раз предложили сдать анализы на установлениебеременности, но та отказалась. Она поведала, что будет делать тест ДНК, кактолько это станет возможным.Отметим, что 50-летнийОлег Протасов был пять раз официально женат, а также имел три гражданских брака,у него шестеро детей. На счету артиста множество ролей. В сериале"Зона" он дебютировал в качестве главного героя – злогомилиционера, майора Шверника. В "Глухаре" Протасов сыграл АндреяЧигарева.