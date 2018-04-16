Президент США Дональд Трамп был крайне недоволен, когда узнал, что Германия и Франция выслали меньше дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, чем Соединенные Штаты. Об этом сообщает влиятельная газета Washington Post.

Президент США Дональд Трамп был крайне недоволен, когдаузнал, что Германия и Франция выслали меньше дипломатов в знак солидарности сВеликобританией по делу отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, чемСоединенные Штаты. Об этом сообщает влиятельная газета Washington Post.Как отмечает издание, американский лидер утверждал, что СШАдолжны "соответствовать" европейским союзникам в количествевысылаемых российских дипломатов. Поэтому Трамп начал в ярости кричать и был, подчеркивает газета, "в бешенстве", узнав, что Париж и Берлинобъявили персонами нон грата гораздо меньше дипломатов.Главе Белого дома попытались объяснить, что если братьевропейские страны в целом, то они выслали сколько же дипломатов, сколькоСоединенные Штаты. Однако Трамп, сообщает Washington Post, все равно не могуспокоиться. По словам представителя администрации, американский лидер заявил,что если бы он знал, что Германия и Франция выслали по четыре дипломата, тоСоединенные Штаты выслали бы столько же.Напомним, очередной виток дипломатической эскалацииинициировала Великобритания, которая обвинила Россию в отравлении бывшегосотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Лондон объявил овысылке 23 работников российского диппредставительства.Действия Соединенного Королевства были поддержаны другимизападными странами. Всего в знак солидарности с Лондоном в Европе и Канадеперсонами нон грата были объявлены 130 представителей российскоговнешнеполитического ведомства. Соединенные Штаты объявили 26 марта объявили овысылке 60 наших дипломатов. Франция и Германия ограничились четырьмясотрудниками дипведомства каждая.Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери вначале марта. Британские правоохранительные органы заявили, что они былипоражены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое, заявилив Лондоне, было произведено в России.Однако пострадавшие выжили и пошли на поправку, тогда какотравление "Новичком" приводит к летальным последствиям. Министриностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Ассамблее Совета по внешней иоборонной политике, рассказал о результатах независимой экспертизы вещества,использованного в отравлении Скрипалей. По словам главы внешнеполитическоговедомства, такое химоружие стояло на вооружении стран НАТО.