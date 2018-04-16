Шахтера под Ростовом раздавило восьмитонной плитой, тагильчанка донесла на сожителя из-за бездомной собаки. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Шахтера под Ростовом раздавило восьмитонной плитой, тагильчанка донесла на сожителя из-за бездомной собаки. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.После трех месяцев пребывания в коме вЯрославской области погибла избитая отчимом двухлетняя девочка, передает В конце января ее доставили в борисоглебскую больницу вкрайне тяжелом состоянии. Против 25-летнего мужчины возбуждено уголовное делооб истязании. Мать ребенка знала о жестоком обращении. У женщины есть еще троемалолетних детей, родительских прав на которых ее лишили.ОмскоеУМВД потратит на переписку с гражданами почти четыре миллиона рублей,сообщает Ведомство проведет тендер на закупку конвертов и почтовых марок. Всеработы надо выполнить в течение 20 дней после заключения контракта. 23 апреля –дата проведения закупочной процедуры. Возможно, некоторая часть"миллионных" конвертов пойдет на отправку ответов на информационныезапросы в редакции местных СМИ.Шахтера под Ростовомраздавило восьмитонной плитой, пишет . Трагедия произошла 15 апреля в 6:30 на шахте "Дальняя"– там обрушилась кровля. В результате ЧП погиб 42-летний Евгений Кучеров, унего осталось двое детей. Следственный комитет России начал проверку по фактупроизошедшего.В Ульяновске ночью 16 апреля произошелпожар в офисе регионального управления Роскомнадзора, передает Огонь повредил окно и часть внутренней отделки одногоиз кабинетов. Предварительная причина происшествия – поджог. Источники изданияв МЧС сообщили, что неизвестные "что-то бросили в окно и началсяпожар", в результате которого никто не пострадал.тюменском ТЦ совершили кражу на 16 тысяч рублей, пишет . Оперативникам удалось задержать подозреваемых по горячимследам рядом с торговым центром. По версии следователей, около 0:30 четверомужчин проникли в здание через незакрытое окно. Молодые люди похитили изторговых точек одежду на сумму 16 тысяч рублей и попытались скрыться.Злоумышленников обнаружил охранник здания, который отреагировал на странный шумв закрытых павильонах и сообщил о произошедшем в полицию. Имущество быловозвращено, а подозреваемые отправились в СИЗО.В Омскойобласти трехлетняя девочка утонула в яме с водой, сообщаетИнцидент произошел 13 апреля, около 21:25по местному времени в селе Исилькульского района. Малышка упала в яму с водойна территории двора и захлебнулась. Был ли ребенок в этот момент под присмотромвзрослых, не уточняется. Сейчас по факту случившегося проводится доследственнаяпроверка.Удмуртии злоумышленник пытался дать взятку полицейскому, чтобы завезти более трехтысяч бутылок алкоголя без акцизной марки, передает В Завьяловском районе его задержали полицейские.Мужчина перевозил 167 ящиков алкогольной продукции, основную часть из которойсоставляли коньяки и водка. По словам обвиняемого, он приобрел партию алкоголяв Перми и хотел реализовать ее в Удмуртии. В совершенном преступлении онполностью признал свою вину.Нижнетагильскийсуд признал виновной местную жительницу, которая обвинялась в ложном доносе насвоего сожителя,пишет Женщина поссорилась с любовником из-забродячей собаки, которую привела в квартиру. Мужчина выгнал животное на улицу,а обвиняемую закрыл в квартире на ключ и ушел на работу. Она при помощипростыни спустилась с балкона и в полиции написала заявление на сожителя,обвиняя его в угрозах физической расправы и попытке ее задушить. Выяснилось,что показания ложные, и натагильчанку завели уголовное дело. На суде женщина признала свою вину. Ейвынесен приговор в виде 220-ти часовобязательных работ.Волгоградец развлекся на75 тысяч рублей, похищенных с карты отца-пенсионера,передает У 67-летнего местного жителя неизвестным образом с банковскойкарточки исчезли все деньги. Мужчина думал, что хищение денег – дело рукнеизвестных мошенников. Но вором оказался 21-летний сын потерпевшего. Выяснилось,что он помогал отцу по хозяйству и нашел банковскую карту, на которой былнаписан пин-код. Молодой человек не устоял перед соблазном и снял с нее вседенежные средства. Похищенное он потратил на походы в увеселительные заведения.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За содеянное теперь емугрозит до пяти лет лишения свободы.В башкирскомгороде Нефтекамск задержали 34-летнего мужчину, сообщившему о ложной бомбе вшколе, сообщаетНа место происшествия выехала следственногооперативная группа, в составе которой находилась служебно-розыскная собака. Полицейскиеустановили, что сообщение было ложным. В ходе оперативных мероприятийсотрудники отдела уголовного розыска задержали звонившего. Мужчина в итогепризнался в содеянном. Если подозреваемого признают виновным, мужчине грозит допяти лет лишения свободы.В Башкирии 300 жителей села несколько дней были без воды, передаетВ ходе проверки нажалобы сельчан было установлено, что ООО “Приютовагрогаз” ненадлежащим образомобслуживало глубинный нанос, что привело к поломке данного агрегата. Руководствообслуживающей фирмы, ссылаясь на нехватку денежных средств, длительное время непринимало мер по восстановлению оборудования и лишь после прокурорскоговмешательства приступило к ремонтным работам. На директора фирмы также быловозбуждено административное дело за то, что организация не согласовало расценкина холодное водоснабжение с Госкомитетом по тарифам. Дело находится на контроленадзорного ведомства.