Шахтера под Ростовом раздавило восьмитонной плитой, тагильчанка донесла на сожителя из-за бездомной собаки. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Шахтера под Ростовом раздавило восьмитонной плитой, тагильчанка донесла на сожителя из-за бездомной собаки. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
После трех месяцев пребывания в коме в
Ярославской области погибла избитая отчимом двухлетняя девочка, передает В конце января ее доставили в борисоглебскую больницу в
крайне тяжелом состоянии. Против 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело
об истязании. Мать ребенка знала о жестоком обращении. У женщины есть еще трое
малолетних детей, родительских прав на которых ее лишили.
Омское
УМВД потратит на переписку с гражданами почти четыре миллиона рублей,
сообщает Ведомство проведет тендер на закупку конвертов и почтовых марок. Все
работы надо выполнить в течение 20 дней после заключения контракта. 23 апреля –
дата проведения закупочной процедуры. Возможно, некоторая часть
"миллионных" конвертов пойдет на отправку ответов на информационные
запросы в редакции местных СМИ.
Шахтера под Ростовом
раздавило восьмитонной плитой, пишет . Трагедия произошла 15 апреля в 6:30 на шахте "Дальняя"
– там обрушилась кровля. В результате ЧП погиб 42-летний Евгений Кучеров, у
него осталось двое детей. Следственный комитет России начал проверку по факту
произошедшего.
В Ульяновске ночью 16 апреля произошел
пожар в офисе регионального управления Роскомнадзора, передает Огонь повредил окно и часть внутренней отделки одного
из кабинетов. Предварительная причина происшествия – поджог. Источники издания
в МЧС сообщили, что неизвестные "что-то бросили в окно и начался
пожар", в результате которого никто не пострадал.
В
тюменском ТЦ совершили кражу на 16 тысяч рублей, пишет . Оперативникам удалось задержать подозреваемых по горячим
следам рядом с торговым центром. По версии следователей, около 0:30 четверо
мужчин проникли в здание через незакрытое окно. Молодые люди похитили из
торговых точек одежду на сумму 16 тысяч рублей и попытались скрыться.
Злоумышленников обнаружил охранник здания, который отреагировал на странный шум
в закрытых павильонах и сообщил о произошедшем в полицию. Имущество было
возвращено, а подозреваемые отправились в СИЗО.
В Омской
области трехлетняя девочка утонула в яме с водой, сообщает
Инцидент произошел 13 апреля, около 21:25
по местному времени в селе Исилькульского района. Малышка упала в яму с водой
на территории двора и захлебнулась. Был ли ребенок в этот момент под присмотром
взрослых, не уточняется. Сейчас по факту случившегося проводится доследственная
проверка.
В
Удмуртии злоумышленник пытался дать взятку полицейскому, чтобы завезти более трех
тысяч бутылок алкоголя без акцизной марки, передает В Завьяловском районе его задержали полицейские.
Мужчина перевозил 167 ящиков алкогольной продукции, основную часть из которой
составляли коньяки и водка. По словам обвиняемого, он приобрел партию алкоголя
в Перми и хотел реализовать ее в Удмуртии. В совершенном преступлении он
полностью признал свою вину.
Нижнетагильский
суд признал виновной местную жительницу, которая обвинялась в ложном доносе на
своего сожителя,
пишет Женщина поссорилась с любовником из-за
бродячей собаки, которую привела в квартиру. Мужчина выгнал животное на улицу,
а обвиняемую закрыл в квартире на ключ и ушел на работу. Она при помощи
простыни спустилась с балкона и в полиции написала заявление на сожителя,
обвиняя его в угрозах физической расправы и попытке ее задушить. Выяснилось,
что показания ложные, и на
тагильчанку завели уголовное дело. На суде женщина признала свою вину. Ей
вынесен приговор в виде 220-ти часов
обязательных работ.
Волгоградец развлекся на
75 тысяч рублей, похищенных с карты отца-пенсионера,
передает У 67-летнего местного жителя неизвестным образом с банковской
карточки исчезли все деньги. Мужчина думал, что хищение денег – дело рук
неизвестных мошенников. Но вором оказался 21-летний сын потерпевшего. Выяснилось,
что он помогал отцу по хозяйству и нашел банковскую карту, на которой был
написан пин-код. Молодой человек не устоял перед соблазном и снял с нее все
денежные средства. Похищенное он потратил на походы в увеселительные заведения.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За содеянное теперь ему
грозит до пяти лет лишения свободы.
В башкирском
городе Нефтекамск задержали 34-летнего мужчину, сообщившему о ложной бомбе в
школе, сообщает
На место происшествия выехала следственного
оперативная группа, в составе которой находилась служебно-розыскная собака. Полицейские
установили, что сообщение было ложным. В ходе оперативных мероприятий
сотрудники отдела уголовного розыска задержали звонившего. Мужчина в итоге
признался в содеянном. Если подозреваемого признают виновным, мужчине грозит до
пяти лет лишения свободы.
В Башкирии 300 жителей села несколько дней были без воды, передает
В ходе проверки на
жалобы сельчан было установлено, что ООО “Приютовагрогаз” ненадлежащим образом
обслуживало глубинный нанос, что привело к поломке данного агрегата. Руководство
обслуживающей фирмы, ссылаясь на нехватку денежных средств, длительное время не
принимало мер по восстановлению оборудования и лишь после прокурорского
вмешательства приступило к ремонтным работам. На директора фирмы также было
возбуждено административное дело за то, что организация не согласовало расценки
на холодное водоснабжение с Госкомитетом по тарифам. Дело находится на контроле
надзорного ведомства.