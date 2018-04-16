В Арбитражном суде Московской области будет повторно рассмотрен иск предпринимателя из Кемеровской области Александра Щукина. Бизнесмен добивается запрета для своего бывшего партнера Руслана Ростовцева отчуждать земельные участки и принадлежащие ему доли в уставном капитале ряда юридических лиц.

В Арбитражном суде Московской области будет повторно рассмотрен иск предпринимателя из Кемеровской области Александра Щукина. Бизнесмен добивается запрета для своего бывшего партнера Руслана Ростовцева отчуждать земельные участки и принадлежащие ему доли в уставном капитале ряда юридических лиц.По заявлению предпринимателя Верховный суд (ВС) Россииотменил судебные акты нижестоящих судов, которые отказали бизнесмену вудовлетворении требования. Оно было направлено в Арбитражный суд Подмосковья.В обоснование необходимости принятия обеспечительных меристец апеллирует к тому обстоятельству, что в середине декабря 2015 года онобращался в Окружной суд Никосии в Республике Кипр с иском к к своему бывшемупартнеру Ростовцеву, а также компаниям Abacus Limited и Price Nominess Limited.Заявитель требовал взыскать с них солидарно убытки в размере 113 миллионовдолларов.Суд в рамках дела вынес промежуточное решение и запретиллюбые действия, которые направлены на отчуждение Ростовцевым своих активов длявоспрепятствования исполнения судебного решения, Российское агентствоправовой и судебной информации (РАПСИ). А спустя почти год, 30 ноября 2016года, тот же суд своим решением приказал арестовать имущество Ростовцева порассматриваемому вышеуказанным иностранным судом делу.Заявитель Щукин обратился в арбитраж Московской области,ходатайствуя об обеспечении предъявленного в кипрском суде искового требования.Однако там требование Щукина отклонили. Но Верховный суд счел, что вынесениекипрским судом промежуточного акта, по которому приняты определенныезапретительные меры, говорит об установлении иностранным судом наличияопределенных обстоятельств, имеющих негативный характер для истца. Как отметилВС, отменяя судебные акты нижестоящих судов, в арбитраже заявитель такжессылался на основания применения обеспечительных мер, но суд первой инстанцииоценки им не дал и ограничился указанием на отсутствие таких обоснований.Принятие обеспечительных мер обсуждается судами по делу овзыскании с Ростовцева Щукиным убытков, которые были причинены путем лишениявладения половиной бизнеса. Дело выросло из угольных разработок разрезаНовоказанский и шахты Кыргайской в ЗАО "Шахтоуправление ТалдинскоеЮжное" ("ШТЮ") и ЗАО "Шахтоуправление Кыргайское"("ШТК"). Также российских арбитражах находятся два иска о взысканииего личных долгов с "ШТЮ" и "ШТК".Как сообщает РАПСИ, были отправлены запросы обеим сторонам.Представляющая Щукина адвокат Елена Юлова заявила, что в 2008-2011 годах ееклиент одолжил порядка миллиарда рублей организациям, разрабатывавшим шахтуТалдинскую и разрез Новоказанский. Оба предприятия обанкротились в 2011 году,но в ноябре того же года "дочками" должников – ЗАО "ШТК" иЗАО "ШТЮ" – были выданы векселя Щукину. По ним сумма задолженностиравнялась сумме долга "материнских" компаний. Дата предъявлениявекселей – не ранее 1 ноября 2015 года. Однако в 2016 году, когда заявительизъявил намерение вернуть свои деньги и продать векселя, руководство угольныхкомпаний объявило векселя фальшивыми.Арбитражный суд Кемеровской области отказал в удовлетворениизаявления АО "Бизнес Инвестиции", которому предприниматель продалсвои векселя. Предмет иска – 788,4 миллиона рублей.По словам Юловой, при принятии решение об отказе взысканиядолга с "ШТК" имелись документы, доказывающие его наличие у"материнской" компании ответчика, а также заключения экспертов опринадлежности подписи всем лицам, которые подписывали большое количестводокументов, из которых долг "материнской" компании превратился в долг"дочки". Исключение составляют подписи директора "ШТК" – еепринадлежность эксперты не подтвердили, но и не опровергли из-за еемалоинформативности. Адвокат полагает, что последнее обстоятельство, вполневозможно, сыграло свою роль, равно как и "агрессивное воздействие" надокументы.Также на рассмотрении суда находится аналогичное заявление овзыскании с ЗАО "ШТЮ" 730,5 миллиона рублей. По словам представителяЩукина, в этом деле назначенная судом экспертиза подтвердила подлинность всехподписей, проставленных на векселях и других документах, которые являютсяоснованиями иска.Арбитраж назначил повторную экспертизу подписей идокументов. Анализ проводится в Российском федеральным центре судебныхэкспертиз. Другая сторона, отмечает РАПСИ, на запрос не ответила.