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<a href="http://33live.ru/novosti/16-04-2018-bolshoj-razliv-v-pozharoopasnyj-sezon.html" target="_blank">Большой разлив в пожароопасный сезон</a> - Вступили в пожароопасный сезон. Он объявлен с сегодняшнего дня. Это значит, спасатели будут жёстко контролировать пал сухой травый и дачников, которые по весне любят сжигать прошлогодний мусор. Какие санкции предусмотрены за нарушение? И чем ещё озадачены сейчас представители чрезвычайного ведомства? Расскажем прямо сейчас.