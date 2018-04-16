Вступили в пожароопасный сезон. Он объявлен с сегодняшнего дня. Это значит, спасатели будут жёстко контролировать пал сухой травый и дачников, которые по весне любят сжигать прошлогодний мусор. Какие санкции предусмотрены за нарушение? И чем ещё озадачены сейчас представители чрезвычайного ведомства? Расскажем прямо сейчас.
Вступили в пожароопасный сезон. Он объявлен с сегодняшнего дня. Это значит, спасатели будут жёстко контролировать пал сухой травый и дачников, которые по весне любят сжигать прошлогодний мусор. Какие санкции предусмотрены за нарушение? И чем ещё озадачены сейчас представители чрезвычайного ведомства? Расскажем прямо сейчас.