Ситуация на российском валютном рынке является достаточно стабильной, считает первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.

В Центробанке РФ считают, что ситуация на российском валютном рынке является достаточно стабильной."Волатильность курса рубля не превысила значения, наблюдавшиеся в прошлые периоды роста волатильности", — пояснила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева, выступая на банковском форуме "Казначейство 2018".Тем не менее, она не исключила, что прогноз по уровню инфляции в России может быть пересмотрен в сторону увеличения, передает ТАСС."Но насколько сказать сейчас сложно, нужно провести дополнительные оценки ситуации", — отметила она.При открытии сегодняшних торгов на Московской бирже курс доллара вырос на 57 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 62,62 рубля. Евро подорожал на 66 копеек - до 77,21 рубля.