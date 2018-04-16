Цены на квесты Новосибирска — незабываемые впечатления за разумные деньги

Разнообразие способов проведения досуга или свободного времени на сегодняшний день так велико, что иногда просто можно растеряться перед огромным выбором. Есть один вариант проведения не только просто выходного дня, а и любого праздничного мероприятия, который может порадовать и доставить массу непередаваемых и незабываемых впечатлений. Данный способ называется квест. Поклонников у этой игры с каждым днём и мгновением становится всё больше и больше, можно сказать, число их растёт в геометрической прогрессии.

Что это такое

Конечно, можно продолжать сидеть у мониторов и играть в компьютерные игры. А можно перенести всё это в реальность, что и сделали создатели квест-развлечений, добавив антуража, приключений, загадок, шарад и головоломок. Предложили всё это любителям острых впечатлений и ощущений, причём попробовать предоставили возможность осуществить всё это группой. В зависимости от выбранного жанра, типа и количества человек в одной команде, цены на квесты Новосибирска варьируются от 1500 до довольно внушительной суммы, так как в некоторые виды квестов можно играть целыми коллективами на корпоративах общей численностью до 200 человек. Конечно, в среднем, всё-таки посещение, например, квеста « Радиация» в Новосибирске, обойдётся в 2500 рублей при условии, что игроков будет от 2 до 8 человек. За каждого последующего члена команды придётся доплачивать 500 рублей. Впечатления, которые оставляет после себя участие в квест-игре могут быть самыми разными, но бесспорным остаётся тот факт, что равнодушным из неё не выйдет ни один человек.

Причины, по которым стоит попробовать провести время за игрой в квест:



Идеальный и интересный способ провести время с семьёй, друзьями, знакомыми.



Проверка умственных способностей, сообразительности в поиске решения загадок, головоломок, поиск выхода из сложившихся ситуаций, полное погружение в выдуманную историю в качестве главных действующих лиц и персонажей.



Способ испытать неповторимые эмоции, получив при этом море удовольствия и наслаждения: музыкальное сопровождение, таинственный антураж, накалённая обстановка до предела, яркие декорации.



Уникальный опыт. В процессе игры можно лучше узнать друзей, или познакомиться поближе с малознакомыми людьми.



Способ выбросить адреналин и накопленные отрицательные эмоции, полученные на работе или дома, так сказать перезагрузиться.



Вот что говорят те, кто посетил квест «Чума» в Новосибирске: « шикарно, безумно интересно», «мистично, атмосферно и красиво», «очень добротный квест».

Благодарим сервис http://novosibirsk.kvestam.ru за помощь в подготовке статьи.