Соль, алкоголь и сауна: ученые назвали главные факторы,
влияющие на повышение артериального давления. Спасение от болезни медики видят
в активном образе жизни.
Соль, алкоголь и сауна: ученые назвали главные факторы,
влияющие на повышение артериального давления. Спасение от болезни медики видят
в активном образе жизни.
Одна из угроз развития болезней сердца – применение противоотечных
препаратов. Медики не советуют этого делать – как минимум, приобретая такие
лекарства, надо внимательно читать инструкцию. Там часто прописано
предупреждение для тех, у кого высокое кровяное давление. Такие медикаменты способствуют росту давления,
что впоследствии приводит к появлению проблем с сердцем.
Главным врагом гипертоников названа соль. По данным ученых Американской
ассоциации изучения сердечных заболеваний, ее следует вовсе исключить из
рациона – или хотя бы сократить ее потребление до 1500 миллиграммов в день. Повышает
давление и алкоголь. Врачи назвали разумную норму потребления спиртных
напитков: не более двух стаканов в день для мужчин и одного для женщин.
Сауны также не способствуют хорошему самочувствию
гипертоников – контраст между холодной водой и высокой температурой крайне
опасен для здоровья.
Спасение для таких пациентов, по мнению медиков – в активном
образе жизни. Страдающим от высокого артериального давления людям необходимо
особенно тщательно следить за своим весом и больше заниматься спортом. А тем, у
кого сидячая работа, настоятельно рекомендуется по окончании трудового дня
устроить себе небольшую прогулку, передает со
ссылкой на Knowridge Science Report.