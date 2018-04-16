Соль, алкоголь и сауна: ученые назвали главные факторы, влияющие на повышение артериального давления. Спасение от болезни медики видят в активном образе жизни.

Соль, алкоголь и сауна: ученые назвали главные факторы,влияющие на повышение артериального давления. Спасение от болезни медики видятв активном образе жизни.Одна из угроз развития болезней сердца – применение противоотечныхпрепаратов. Медики не советуют этого делать – как минимум, приобретая такиелекарства, надо внимательно читать инструкцию. Там часто прописанопредупреждение для тех, у кого высокое кровяное давление. Такие медикаменты способствуют росту давления,что впоследствии приводит к появлению проблем с сердцем.Главным врагом гипертоников названа соль. По данным ученых Американскойассоциации изучения сердечных заболеваний, ее следует вовсе исключить израциона – или хотя бы сократить ее потребление до 1500 миллиграммов в день. Повышаетдавление и алкоголь. Врачи назвали разумную норму потребления спиртныхнапитков: не более двух стаканов в день для мужчин и одного для женщин.Сауны также не способствуют хорошему самочувствиюгипертоников – контраст между холодной водой и высокой температурой крайнеопасен для здоровья.Спасение для таких пациентов, по мнению медиков – в активномобразе жизни. Страдающим от высокого артериального давления людям необходимоособенно тщательно следить за своим весом и больше заниматься спортом. А тем, укого сидячая работа, настоятельно рекомендуется по окончании трудового дняустроить себе небольшую прогулку, передает соссылкой на Knowridge Science Report.